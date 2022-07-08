Североосетинские полицейские раскрыли кражу смартфона на свадьбе

В Северной Осетии полицейским удалось задержать похитителя мобильного телефона. Вор схватил дорогостоящий гаджет со стола и сдал его в ломбард.

Сотрудники правоохранительных органов Кировского района установили личность грабителя. Инцидент произошёл на торжественном банкете по случаю бракосочетания. Девушка приехала из Москвы на свадьбу к брату, но во время торжественного объявления отвлеклась и оставила смартфон на столе. Это привлекло вора и он забрал гаджет.

Участковые уполномоченные нашли местонахождение подозреваемого. Вором оказался один из гостей праздника - 30-летний житель с. Эльхотово, он оказался родственником потерпевшей. Похитителя доставили в отдел полиции, где он дал признался в краже и рассказал полицейским, что сдал мобильник в ближайший ломбард.

- В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», - сообщили в ведомстве.