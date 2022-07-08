На Ставрополье в ДТП с грузовиком и легковушкой погибли два человека

По сообщению Госавтоинспекции Ставрополья, сегодня, 8 июля 2022 года, в Кочубеевском округе водитель грузового автомобиля выехал на встречную полосу и столкнулся с легковушкой. В результате ДТП погибли две жительницы села Казьминское, водитель легкового автомобиля доставлен в реанимацию в тяжелом состоянии.

По предварительным данным ведомства, ДТП произошло в 9 утра, на седьмом километре автодороги «Кочубеевское- Казьминское–Заветное». Мужчина, который находился за рулем КАМАЗа в последний момент заметил, что другая грузовая машина впереди остановился. Для того чтобы повернуть налево и избежать столкновения с другим КАМАЗом, мужчина вылетел на встречку и врезался в машину ВАЗ-2115. В результате столкновения легковая машина развернулась прямо на проезжей части.

В автоаварии погибли две две пассажирки легкового автомобиля, а водителя госпитализировали легкового автомобиля доставлен в тяжелом состоянии в реанимацию.

Известно, что водитель грузовой машины, 30-летний местный житель в аварии не пострадал, а в момент ДТП был трезв.

- На месте автоаварии работают следователи и сотрудники прокуратуры. По факту происшествия решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - рассказали сотрудники Госавтоинспекции Ставрополья.