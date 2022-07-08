В Ставрополе в выходные дни пройдут четыре ярмарки

Городская мэрия анонсировала четыре традиционные ярмарки выходного дня. Масштабные ярмарки пройдут в рамках акции «Покупай ставропольское!» и будут идти два дня - 9 и 10 июля.

Ярмарки проведут в Ставрополе на четырех крупных площадках.

В субботу, 9 июля 2022 года, купить местную продукцию можно будет по ул. Васильева, 35/1, ул. Куйбышева, 48 и ул. Ленина 74/17.

В воскресенье, 10 июля 2022 году, ярмарка развернется на площадке по ул. Серова, 466. Всех гостей и жителей Ставрополя будут ждать с 08.00 до 16.00.

К слову, сейчас на Ставрополе идет разгар сезона массовых заготовок на зиму: огурцы, абрикосы, малина и другие ягоды и овощи местных производителей.