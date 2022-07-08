Жители Ставропольского края обеднели на 23%

В пятницу, 8 июля 2022 года, стало известно, что среднедушевые доходы жителей Ставропольского края снизились на 23%.

Об этом сообщили аналитики Севкавказстата, которые проанализировали доходы региональных жителей за определенный временной промежуток. Так, в октябре, ноябре и декабре 2021 года среднедушевой доход населения Ставрополья составлял 31 844 рубля. Статисты предоставили данные и об общем показателе за весь 2021 год — 26 129 рублей.

В июле портал Севкавказстат обновил уже известные данные. Так стало известно, что за первый квартал 2022 года среднедушевой доход населения Ставрополья достиг всего лишь 24 474 рубля, а это на 23% ниже, чем аналогичный показатель за четвертый квартал 2021 года.