СКФУ, Роскультцентр и «Улицы России» заявили о создании бренда «Креативный Кавказ»

Трехстороннее соглашение о сотрудничестве предусматривает развитие креативной экономики и уличной культуры. Фото: ncfu.ru

В Москве продолжается Российская креативная неделя 2022 (Russian Creative Week, RCW). 8 июля с полей данного международного форума пришла позитивная новость для всего СКФО: теперь под брендом «Креативный Кавказ» в регионе будет развиваться креативная экономика и уличная культура. Соответствующее соглашение подписали представители Северо-Кавказского федерального университета; подведомственного учреждения Росмолодежи, курирующего направление «Росмолодежь. Креатив» ФГБУ «Роскультцентр», а также Общероссийской общественной организации уличной культуры и спорта «Улицы России».

В рамках данного договора запланированы различные культурные, образовательные и патриотические мероприятия.

- Креативные индустрии - один из ключевых драйверов развития молодежной культуры. Коллаборация СКФУ с Роскультцентром и «Улицами России» объединит талантливую молодежь, у которой появится возможность реализовать идеи под брендом «Креативный Кавказ», - подчеркнул ректор СКФУ Дмитрий Беспалов.

Директор Роскультцентра Марина Абрамова также отметила, что в новых креативных идеях, стартапах и проектах кроется огромный потенциал роста, который позволит создавать конкурентные продукты и успешные кейсы.

- У Роскультцентра имеется богатый опыт в сфере креативной экономики. Наши эксперты готовы делиться знаниями и совместно работать над развитием данного направления, - сообщила Марина Абрамова.

Председатель «Улиц России» Валентин Работенко рассказал, что мы живем в эпоху серьезных экономических трансформаций.

- На наших глазах создается новая «экономика улиц». В данном сегменте задействовано свыше 10 млн человек и около 5000 юрлиц. Наша работа заключается в созданием системы научной и исследовательской работы, предпринимательской и общественной деятельности, - объяснил Валентин Работенко.

КСТАТИ

Именно в СКФУ открылась первая на Северном Кавказе Школа креативных индустрий, где студенты обучаются креативной архитектуре, современному дизайну, цифровому искусству, ремесленным культурам, а также творческому маркетингу и PR-приемам по инновационной методике и новым образовательным технологиям.

СПРАВКА

В дни работы форума следите за текстовой трансляцией событий Российской креативной недели в официальном Telegram-канале. Онлайн-трансляции будут доступны на сайте и в официальной группе форума ВКонтакте. Полная программа молодежной площадки также доступна на сайте creativityweek.ru.

Организаторами Российской креативной недели являются Роскультцентр, Российский книжный союз, АНО «Креативная экономика» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.