В четырех районах Северной Осетии введен особый противопожарный режим

МЧС по республике Северная Осетия ввело особый противопожарный режим введён в четырех населенных пунктах Моздокского района. ЧС объявили на территории Садового, Сухотского, Притерочного и Луковского сельских поселений.

- По информации Северо-Осетинского центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающеи среды до конца суток 8 июля и в течение суток 9 июля 2022 в степных раи онах республики ожидается высокая пожароопасность лесов - 4 класс, - сообщили в ведомстве.

Спасатели напомнили, что во время действия особого противопожарного режима местные жители должны помнить об обязательных правилах: нельзя разводить костры, сжигать сухую растительность, отходы мусора в лесополосах.