Аграрии Ставрополья убрали свыше 40 % зерновых полей

В Ставропольском крае в пятницу, 8 июля 2022 года, прошел брифинг в Минсельхозе.

Стоит отметить, что местные аграрии пока взяли паузу на продажу зерна в ожидании роста цен.

Как известно, пока в этом году средняя урожайность составила33 ц/га, но эта цифра еще будет меняться, ведь восточные районы первыми собрали богатую жатву. В этих районах показатели обычно ниже, так как урожай собирают с засушливых территорий. В среднем там собирают около 22-28 ц/га. Сообщили, что половина уборочной площади уже скошена.

А вот в западных районах края сборы урожая обычно выше 52-68 ц/га. В некоторых хозяйствах - до 90 ц/га. Специалисты прогнозируют, что валовой сбор зерна будет не меньше, чем в прошлом году. В данный момент еще собирают рапс и горох

- Урожайность рапса в этом году значительно выше уровня прошлого года - в среднем 21 ц/га. Аграрии кратно нарастили площади под этой культурой. Рапсом занято 119 тыс. га, - прокомментировал ситуацию Сергей Измалков.