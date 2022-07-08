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Общество8 июля 2022 11:20

Миндор Ставрополья объяснил ситуацию с повышением до 40 рублей стоимости проезда в маршрутках

Беспокоится жителям краевой столицы не стоит
Иван НЕТРЕБКО
Иван НЕТРЕБКО
Неожиданный ценник увидели пассажиры маршрутки в Ставрополе. Фото: bloknot-stavropol.ru

Неожиданный ценник увидели пассажиры маршрутки в Ставрополе. Фото: bloknot-stavropol.ru

8 июля 2022 года пассажиры маршрутки №41 в Ставрополе столкнулись с неприятным сюрпризом в виде вывески о том, что стоимость проезда составляет 40 рублей. Хотя еще вчера сумма составляла 28 рублей.

В свете последних громких новостей в сфере общественного транспорта (то город резко оставался без ряда маршрутов из-за допущенных перевозчиком нарушений, то 20% водителей не выходили на линии, то без предупреждения подскакивали цены) жители краевой столицы решили, что это продолжение «дорожных войн». Но в министерстве дорожного хозяйства и трансопорта Ставропольского края заверили, что цены останутся на прежнем уровне и поводов для переживаний нет, ни о каком самоуправстве водителей речи не идет.

Ситуация оказалась до банального простой - попавший на фото автобус ранее ходил по дачному маршруту, там стоимость проезда действительно выше. Перейдя на 41-й маршрут, водитель просто не поменял табличку с цифрой 40.