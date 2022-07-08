В Невинномысске наркоман пристрастил свою несовершеннолетнюю девушку к запрещенным веществам

В антинаркотической комиссии Ставрополья рассказали, что задержали двух молодых людей, которые регулярно употребляли наркотики. Двух наркоманов задержала полиция.

Сотрудниками правоохранительных органов была задержана 17-летняя жительница Невинномысска. Девушка употребляла запрещенное вещество в общественном месте. Сотрудникам полиции задержанная рассказала, что к наркотикам ее пристрастил молодой человек в августе 2021 года.

Полицейские также выяснили, что пара употребляла наркотики каждый день, запрещенные вещества девушке приносил ее парень.

«Несмотря на то, что молодого драгдилера привлекли к уголовной ответственности за распространение наркотиков в крупном размере и заключили под стражу еще в ноябре 2021 года, девушка не завязала с наркотиками, а продолжила употреблять», — уточнили в антинаркотической комиссии.

По факту вовлечение несовершеннолетней девушки в систематическое употребление наркотиков на наркомана-растлителя завели уголовное дело. Сейчас 21-летний житель Невинномысска находится в СИЗО. Полицейские проводят процессуальную проверку по факту участия 17-летней в незаконном обороте наркотиков.