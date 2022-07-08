В Невинномысске будут судить 29-летнего мужчину за распространение наркотиков

У задержанного изъяли 52 свертка с запрещенным веществом. Фото: Пресс-служба Главного управления МВД России по Ставропольскому краю

Невинномысские следователи закончили расследование уголовное дело, которое было возбуждено по факту незаконного сбыт наркотических средств. Обвиняемый делал закладки и распространял запрещенное вещество в центре Невинномысска.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков нашли и выследили 29-летнего жителя краевой столицы, который покупал наркотик через Интернет, а затем расфасовывал мефедрон по маленьким сверткам. Закладки мужчина делал в Невинномысске.

Полицейские обыскали и изъяли у задержанного 52 свертка с запрещенным порошкообразным веществом. После проведения специальной химической экспертизе стало известно, что вещество массой более 370 граммов - это мефедрон.

Следователем собрана достаточная доказательная база противоправной деятельности обвиняемого. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд города Невинномысска для рассмотрения по существу.

- По ходатайству следователя судом в отношении гражданина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - рассказали в пресс-службе Главного управления МВД России по Ставропольскому краю.