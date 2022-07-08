ВТБ профинансирует строительство новой канатной дороги на Домбае

ВТБ открыл кредитную линию на 1,1 млрд рублей сроком до семи лет компании «Канатные дороги Домбая». Средства будут направлены на строительство на курорте новой канатной дороги пропускной способностью 2,4 тыс. человек в час. Она будет доступна отдыхающим к началу горнолыжного сезона будущего года.

Новая канатная дорога будет доставлять туристов к трассам на высоту 2270 метров над уровнем моря за семь минут. В ее составе − 46 кабин с отделениями для горнолыжного снаряжения. Каждая рассчитана на восемь человек. Это позволит перевозить до 2,4 тыс. человек в час.

Проект полностью соответствует международным стандартам и требованиям безопасности пассажирских канатных дорог. Запустить ее в эксплуатацию планируется в четвертом квартале 2023 года. На площадке будет создано более 140 рабочих мест.

- В Карачаево-Черкесской Республике находятся одни из самых популярных горнолыжных курортов России. ВТБ не первый год поддерживает проекты по их развитию. Только в прошлом году Домбай посетили порядка 840 тысяч туристов. В условиях развития внутреннего туризма востребованность курорта будет расти, поэтому на нем важно создавать удобную современную инфраструктуру. Мы рады поддержать проект нашего клиента, направленный на решение этой задачи. Уверен, что запуск новой канатной дороги сделает отдых в одном из красивейших мест Северного Кавказа еще популярнее», − отметил Александр Дыренко, управляющий ВТБ в СКФО.

СПРАВКА

ООО «Канатные дороги Домбая» оказывают услуги по перевозке пассажиров подвесными канатными дорогами и подъемниками на Домбае.