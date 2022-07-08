В Северной Осетии нашли девушку, которую спасатели искали трое суток

В Фиагдоне в районе базы отдыха Тагардон североосетинскими спасателями было найдено тело Дарьи Шевченко, которая пропала несколько дней назад.

Исчезнувшую 30-летнюю Дарью Шевченко искали почти четыре дня. В поисках принимали участие спасатели Северо-осетинского поисково-спасательного отряда МЧС России, а также сотрудники МВД и добровольцы.

Напомним, девушка пропала в понедельник, 4 июля 2022 года. По информации очевидцев, ночью Дарья Шевченко отправилась на машине вместе с водителем отвезти доставку в Фиагдон. Но в дороге местная жительница попросила сделать остановку, она хотела ненадолго отлучится, а потом внезапно пропала. Не обнаружив Дарью, водитель вызвал полицейских.