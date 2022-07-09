Школьник из Ставрополя на базе СКФУ разработал мобильное приложение для ментального здоровья

Владислав Калиниченко. Фото: предоставлено СКФУ

Владислав Калиниченко из Ставрополя занимается программированием с пятого класса. Сейчас он является старшеклассником профильной школы нового типа - Специализированного учебного научного центра Северо-Кавказского федерального университета.

Обучение в СУНЦ СКФУ позволяет Владиславу заниматься проектной деятельностью без отрыва от обычной образовательной программы. Одну из своих разработок - мобильное приложение Moonar - ставрополец представил на научной конференции Yakutia International Science Fair в рамках II Международных интеллектуальных игр.

- Приложения создано для людей, которые хотят улучшить свое ментальное здоровье. Оно помогает разобраться в себе, справиться с психологическими проблемами, - объяснил Владислав. - Я выбрал данное направление, поскольку сам столкнулся с выгоранием. Именно тогда я захотел найти более экономное решение, чем обращение к психологу. Я понял, что мои знания в программировании позволят создать приложение, способное помочь тем, кому это так необходимо.

Суть программы заключается в том, чтобы провести самотерапию удобным способом с помощью алгоритмов машинного обучения и продуманного дизайна. В Moonar интегрирован виртуальный бот. Опираясь на результаты тестов и анализ статистики эмоций, он своевременно предлагает методы помощи, основанные на когнитивно-поведенческой терапии (КПТ).

Написание приложение заняло три месяца. Сейчас оно находится на стадии бета-версии, а вскоре будет запущено для ограниченного количества пользователей.

СПРАВКА

СУНЦ СКФУ - это профильная школа нового типа для старшеклассников, открытая в 2020 году при поддержке правительства Ставропольского края. Помимо освоения обычной образовательной программы, школьники реализуют исследовательские проекты под руководством ведущих ученых вуза и занимаются проектной деятельностью.

КСТАТИ

Приемная кампания Специализированного учебного научного центра Северо-Кавказского федерального университета стартовала в мае, а прием документов на поступление продлится до 23 июля 2022 года. Стать обучающимся СУНЦ можно пройдя индивидуальный отбор.

В 2022/2023 учебном году в СУНЦ СКФУ будут реализованы образовательные программы по 8 профилям обучения: биологическому, гуманитарному, информационно-математическому, социально-гуманитарному, социально-экономическому, физико-математическому, физико-техническому (инженерному) и химическому.