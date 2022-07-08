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Общество8 июля 2022 13:53

Семья из Мариуполя воссоединилась на Ставрополье спустя два месяца

Об этом рассказал глава Железноводска
Алексей ЗИМЕНОК

В день семьи, любви и верности в Железноводске воссоединились члены одной семьи из Мариуполя. Они были разлучены на две месяца. Об этом рассказал глава Железноводска.

Как стало известно, Людмила Кравченко с супругом поступили в пункт временного размещения в Железноводске, они приехали сюда из Мариуполя. Но из близкие родственники - Алина Карпенко и ее муж, а также их сын были размещены в ПВР Георгиевска. Так вышло, что члены этой семьи не видел друг-друга свыше двух месяцев.

В день семьи, любви и верности, 8 июля 2022 года, им, наконец, удалось воссоединиться в городе-курорте Железноводске. Они встретились на площади перед Пушкинской галереей.

- А теперь мы прорабатываем вопрос о том, чтобы семья из ПВР Георгиевска переехала в наш Железноводский пункт, чтобы семья была вместе., - прокомментировал историю мэр города.