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Общество8 июля 2022 14:05

Ставропольских наркотуристов задержали в Северной Осетии

Два молодых человека из Ставрополя приехали спрятать закладки во Владикавказ
Алексей ЗИМЕНОК
Североосетинские полицейские задержали двух парней из Ставрополя.

Североосетинские полицейские задержали двух парней из Ставрополя.

По сообщению МВД Северной Осетии минувшей ночью, 7 июля 2022 года, сотрудникам патрульно-постовой службы в Ногире удалось поймать двух 18-летних ставропольцев в то время, как последние рыли яму для свертка с амфетамином.

Как сегодня стало известно, сотрудники полиции патрулировали улицы в селе Ногир. Специалисты заметили и задержали двух подозрительных молодых людей, которые занимались распространением наркотиков. После личного досмотра у ставропольцев изъяли более 50 граммов запрещенного сильнодействующего вещества «амфетамин».

Задержанные молодые люди признались в преступлении, они рассказали полицейским, что прибыли во Владикавказ для того, чтобы сбыть психотропное вещество. В данный момент, парни находятся под арестом.

- В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Попытка сбыта наркотических средств в крупном размере», что предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет, - рассказали в ведомстве.