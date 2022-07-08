Ставропольских наркотуристов задержали в Северной Осетии

Североосетинские полицейские задержали двух парней из Ставрополя.

По сообщению МВД Северной Осетии минувшей ночью, 7 июля 2022 года, сотрудникам патрульно-постовой службы в Ногире удалось поймать двух 18-летних ставропольцев в то время, как последние рыли яму для свертка с амфетамином.

Как сегодня стало известно, сотрудники полиции патрулировали улицы в селе Ногир. Специалисты заметили и задержали двух подозрительных молодых людей, которые занимались распространением наркотиков. После личного досмотра у ставропольцев изъяли более 50 граммов запрещенного сильнодействующего вещества «амфетамин».

Задержанные молодые люди признались в преступлении, они рассказали полицейским, что прибыли во Владикавказ для того, чтобы сбыть психотропное вещество. В данный момент, парни находятся под арестом.

- В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Попытка сбыта наркотических средств в крупном размере», что предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет, - рассказали в ведомстве.