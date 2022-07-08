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Происшествия8 июля 2022 16:54

Ставропольский край вошел в тройку регионов по количеству полученных взяток

С января по май 2022 года было выявлено 167 случаев взяточничества
Инна МОРОЗОВА

Ставрополье заняло третье место среди российских регионов по количеству полученных взяток. Соответствующая информация опубликована на сайте Генеральной прокуратуры РФ.

Согласно данным, в крае с января по май выявили 167 случаев взяточничества.

Первое место по количеству взяток занимает Москва – 181 преступление по статье о получении взятки. На втором месте находится Республика Татарстан: с января по май текущего года в РТ выявлено 173 случая взяточничества.

Ранее сообщалось, что Ставрополье стало лидером по заработной плате в Северо-Кавказском федеральном округе.