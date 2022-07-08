Ставропольский край вошел в тройку регионов по количеству полученных взяток

Ставрополье заняло третье место среди российских регионов по количеству полученных взяток. Соответствующая информация опубликована на сайте Генеральной прокуратуры РФ.

Согласно данным, в крае с января по май выявили 167 случаев взяточничества.

Первое место по количеству взяток занимает Москва – 181 преступление по статье о получении взятки. На втором месте находится Республика Татарстан: с января по май текущего года в РТ выявлено 173 случая взяточничества.

Ранее сообщалось, что Ставрополье стало лидером по заработной плате в Северо-Кавказском федеральном округе.