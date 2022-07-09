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Общество9 июля 2022 5:37

На Ставрополье 9 июля в 8 раз больше людей вылечилось от коронавируса

Но ситуация с заболеваемостью COVID-19 среди детей несколько ухудшилась
Иван НЕТРЕБКО
Иван НЕТРЕБКО

Накануне "КП-Северный Кавказ" писала, что к концу рабочей недели Ставропольский край подошел с рекордно высокими показателями по заболеваемости коронавирусом. Как следует из актуальной сводки, опубликованной губернатором Владимиром Владимировым на своей официальной странице Вконтакте, к 9 июля 2022 года ситуация резко улучшилась.

Так, новых случаев COVID-19 за сутки стало в полтора раза меньше - 47 против 71. Количество госпитализированных не изменилось - 20, а вот выздоровевших стало ровно в 8 раз больше (40 против 5)!

- Заболеваемость не растет. И нет новых летальных исходов, связанных с COVID-19. Всем здоровья! - написал Владимиров.

Но если отдельно рассматривать коронавирус среди детей, здесь ситуация несколько ухудшилась. Если днем ранее из семи заразившихся юных ставропольцев в больницу попали трое, то к 9 июля 10 детей сдали положительный тест на COVID-19. Зато практически у всех болезнь протекает в легкой форме, госпитализация понадобилась только одному ребенку.