На Ставрополье подросток без прав на чужом мотоцикле задавил малыша

Авария произошла в станице Урухской. Фото: t.me/gibdd26

В Георгиевском округе произошла авария с участием трех несовершеннолетних. Как рассказали в Управлении ГИБДД по Ставропольском краю, 16-летний житель станицы Урухской уговорил отца дать ему покататься на приобретенном накануне мотоцикле Racer и задавил малыша.

По предварительным данным, подросток взял с собой 15-летнего друга и помчался по станице. Неожиданно на пути юных гонщиков появился 6-летний ребенок. Он выскочил из-за припаркованного на обочине автомобиля.

- Водитель «Рейсера» допустил наезд на мальчика, который находился без присмотра - его мама зашла в магазин, а сына оставила на улице, - объяснили в пресс-службе краевой Госавтоинспекции.

После столкновения мотоцикл перевернулся. Его водитель и пассажир не пострадали - к счастью, у них хватило ума надеть шлемы перед поездкой.

Полиция продолжает проверку по факту произошедшего.