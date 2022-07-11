На Ставрополье пенсионер с двумя детьми попал в смертельную аварию

Авария произошла на рассвете. Фото: t.me/gibdd26

11 июля 2022 года в Андроповском округе Ставропольского края на рассвете разбился автомобиль Volkswagen Polo, в котором находился 61-летний житель поселка Винсады и двое детей.

По данным УГИБДД по СК, в 5 утра на 308 км трассы «Кавказ» иномарка наехала на тросовое ограждение и перевернулась. Управлявший машиной пенсионер погиб от полученных травм. Дети, находившиеся в салоне, не пострадали - их перевозили по правилам, в автокреслах.

В Госавтоинспекции считают, что причиной смертельной аварии мог стать за рулем. Проверка по факту происшествия продолжается.