На Ставрополье умер судья Николай Стороженко

Николай Стороженко. Фото: Краевой суд

В Ставропольском крае умер судья Шпаковского районного суда Николай Стороженко. Об этом в некрологе рассказала объединенная пресс-служба Краевого суда.

Мужчина начинал работать юристом в различных коммерческих организациях, далее помощником депутата законодательного Собрания Омской области. Также он служил в армии, был командиром отделения и ушел в запас в звании сержанта. В ноябре 2009 года Стороженко стал секретарем судебного заседания в Ставропольском краевом суде, затем был ведущим специалистом, консультантом, заместителем начальника. В сентябре 2014 года мужчина занял пост начальника отдела делопроизводства Ставропольского краевого суда. В 2017 году Стороженко указом президента России назначили судьей Шпаковского районного суда, через три года ему присвоили шестой квалификационный класс.

Стороженко было 43 года.