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Общество9 июля 2022 9:31

В Ставропольском крае объявлено штормовое предупреждение

Об этом сообщают ГУ МЧС и гидрометцентр
Варвара АНТОНОВА
Варвара АНТОНОВА

В Ставропольском крае объявили штормовое предупреждение из-за жары. Об этом сообщают ГУ МЧС и гидрометцентр.

Во второй половине 9 июля в регионе установится жара до 40 градусов, которая продержится до конца следующего дня. Из-за этого уровень пожароопасности на Ставрополье вырастет до пятого, чрезвычайного. Сейчас во всех районах края четвертый класс пожароопасности.

- В результате чего существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций (происшествий) не выше локального уровня, связанных с авариями на автомобильных и железных дорогах в результате деформации асфальтового покрытия и железнодорожного полотна; отключением электроэнергии в результате перегрева трансформаторных подстанций, повреждением сельскохозяйственных угодий, обострением сердечно-сосудистых заболеваний и тепловыми ударами у населения, - предупреждает ГУ МЧС по Ставрополью.