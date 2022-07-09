На Ставрополье пятилетний мальчик погиб в ДТП, выбежав на трассу

Фото: УГИБДД по СК

В Ставропольском крае в ДТП погиб пятилетний ребенок. Об этом сообщают пресс-службы УГИБДД и прокуратуры региона.

Авария случилась 9 июля, после 14 часов, на пятом километре "Изобильный - Рыздвяный". Семья на "Опель Астра" остановилась на обочине. Пятилетний мальчик, которого бабушка вела за руку, одернул руку и выбежал на дорогу, где его сбил КамАЗ. Ребенок умер на месте.

- По факту гибели ребенка проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. На месте работают наряды ДПС, следователи и сотрудники прокуратуры, - сказано в сообщении прокуратуры Ставрополья.