На Ставрополье еще 61 человек победил коронавирусную инфекцию

К утру 10 июля в Ставропольском крае подтвердили еще 56 новых случаев заболевания COVID-19. Из них 21 человек госпитализировали в специализированные стационары. За минувшие сутки победить болезнь удалось 61 ставропольцу. Об этом на своей официальной странице «Вконтакте» рассказал глава региона Владимир Владимиров.

Среди заболевших 5 человек - это дети. Четверо находятся на амбулаторном лечении, еще одного ребенка госпитализировали в специализированное медицинское учреждение.

- К сожалению, есть новый летальный случай на фоне COVID-19, соболезую родным..., - прокомментировал ситуацию губернатор.

Всего за все время пандемии коронавируса на Ставрополье от инфекции скончались 7087 местных жителя.

В крае продолжается прививочная кампания. За минувшие сутки первым компонентом вакцины привились 979 человек, еще 450 ставропольцев получили второй компонент вакцины.