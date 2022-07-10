В Ставрополе погиб пешеход, который перебегал дорогу на красный свет

По сообщению краевой Госавтоинспекции, минувшим вечером, 9 июля 2022 года, попытка перейти на красный свет светофора закончилась смертью 45-летнего пешехода. Мужчина приехал на Ставрополье из Московской области.

По данным сотрудников Госавтоинспекции, смертельное ДТП произошло 9 июня примерно в 22 часа на пересечении улиц Лермонтова и Ломоносова. Мужчина, который находился за рулем иномарки Школа наехал на пешехода. Водитель автомобиля рассказал полицейским, что пешеход переходил проезжую часть на запрещающий красный сигнал светофора.

В результате полученных травм 45-летний житель Московской области скончался на месте. 33-летний местный житель, который в момент наезда находился за рулем автомобиля Шкода злостным нарушителем ДТП не является.

- У обоих участников произведен биозабор крови на установление состояния опьянения. По факту ДТП проводится проверка проверка, степень ответственности устанавливается, - сообщили в ведомстве.