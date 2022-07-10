Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество10 июля 2022 9:08

Дагестанские полицейские пресекли перевозку 300 литров алкоголя

Перевозкой контрафактного алкоголя занимался 38-летний местный житель
Алексей ЗИМЕНОК

В Дагестане полицейские пресекли перевозку трехсот литров контрафактного алкоголя. Мужчина был задержан, им оказался 38-летний местный житель Кумторкалинского района.

В отдел полиции по Республике Дагестан поступило сообщение о том, что местный житель занимается перевозкой контрафактного алкоголя. Сотрудники полиции в ходе оперативных мероприятий установили личность и местонахождение подозреваемого.

Дагестанские полицейские остановили машину 38-летнего мужчины с целью проверки документов. В отечественном автомобиле «Газель» было обнаружено и изъято 360 бутылок водки, объемом 0,5 л., и 120 литровых бутылок аналогичного содержания. На бутылках не было марок акцизного сбора, алкоголь не соответствовал требованиям ГОСТа. По предварительным данным стоимость изъятого алкоголя составила 154 000 рублей.

- По данному факту собран материал для принятия процессуального решения, - сообщили в пресс-службе ведомства.