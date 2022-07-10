Дагестанские полицейские пресекли перевозку 300 литров алкоголя

В Дагестане полицейские пресекли перевозку трехсот литров контрафактного алкоголя. Мужчина был задержан, им оказался 38-летний местный житель Кумторкалинского района.

В отдел полиции по Республике Дагестан поступило сообщение о том, что местный житель занимается перевозкой контрафактного алкоголя. Сотрудники полиции в ходе оперативных мероприятий установили личность и местонахождение подозреваемого.

Дагестанские полицейские остановили машину 38-летнего мужчины с целью проверки документов. В отечественном автомобиле «Газель» было обнаружено и изъято 360 бутылок водки, объемом 0,5 л., и 120 литровых бутылок аналогичного содержания. На бутылках не было марок акцизного сбора, алкоголь не соответствовал требованиям ГОСТа. По предварительным данным стоимость изъятого алкоголя составила 154 000 рублей.

- По данному факту собран материал для принятия процессуального решения, - сообщили в пресс-службе ведомства.