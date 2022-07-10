В Северной Осетии объявлено штормовое предупреждение

Непогода буйствует на всем Северном Кавказе. После штормового предупреждения о сильных ливнях, грозе и граде, в республику Северная Осетия придет знойная жара.

МЧС по республике Северная Осетия объявило в воскресенье, 10 июля 2022 года, штормовое предупреждение. В регионе ожидается подъем температуры до высоких значений.

По данным Северо-Осетинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающеи среды подъем высокой температуры ожидается в период с 13.00 до 18.00 часов дня 10 и 11 июля в степных районах республики. В этих районах ожидается сильная жара до 38 градусов.