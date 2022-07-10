На Ставрополье в автоаварии погибла врач-кардиолог

В минувшую субботу, 9 июля 2022 года, в автоаварии погибла врач-кардиолог Пятигорской городской больницы №2 Руковишникова Ирина Алексеевна. Об этом стало известно из социальных сетей медицинского учреждения города Пятигорска.

Подробности ДТП не раскрываются. Известно, что Ирина Руковишникова работала врачом-кардиологом, ее медицинский стаж насчитывает более 27 лет. Пятигорский врач закончила Ставропольский медицинский университет, а в дальнейшем постоянно оттачивала свои навыки, проходила курсы повышения квалификации.

Ее коллеги с добротой рассказали о погибшей женщине в некрологе, который разместили на официальной странице Пятигорской больницы в социальной сети «Вконтакте». По словам врачей, Ирина Руковишникова была чутким и умный доктором, у которой всегда был свой уникальный подход к пациентам.

- Сложно смириться с тем, что мы не увидим больше ее улыбки, не услышим ее громких рассказов о путешествиях, не порадуемся планам на новые горные восхождения, которые она так любила, - выразили свои соболезнования коллеги врача-кардиолога.