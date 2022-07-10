На Ставрополье в смертельном ДТП столкнулись две машины

По сообщению региональной Госавтоинспекции, в Новоалександровске столкнулись два автомобиля. В результате аварии два пассажира иномарки скончались от полученных травм.

Смертельное ДТП произошло в воскресенье, 10 июля 2022 года, примерно в 12:40 на 96 км трассы "Ставрополь - Александровское - Минеральные Воды". Водитель отечественноу машина Ока двигался с второстепенной дороги и не пропустил автомобили, он допусти столкновение с внедорожником, который ехал по главное дороге. Столкнувшись с иномаркой Чери, Ока перевернулась прямо на проезжей части, а внедорожник продолжи движение.

Иномарка несколько раз перевернулась, а затем съехала с дороги и врезалась в дерево. Пассажирка автомобиля и ее 63-летний супруг, который находился за рулем автомобиля скончались на месте от полученных травм. Водитель Оки, 80-летний местный житель не пострадал.

- На месте работают наряды ДПС,следователи и сотрудники прокуратуры. Обстоятельства уточняются, - сообщили в краевой Госавтоинспекции.