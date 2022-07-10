В Дагестане полицейские поймали строительных воришек

В МВД о республике Дагестан рассказали, как полицейские Избербаша установили личности и задержали трех подозреваемых в краже стройматериалов. Воры украли инструменты на 164 тысячи рублей.

Как стало известно, в Дежурную часть полиции Избербаша обратился местный житель. Он рассказал сотрудникам правоохранительных органов о том, что неизвестные похитители унесли с его строительных объектов электроинструменты и стройматериалы. По предварительным данным, сумма ущерба составляла свыше 164 000 рублей.

Дагестанские полицейские определили местонахождения трех преступников, ими оказались местные жители, возраст которых - 43, 37 и 26 лет. Преступники тут же признались в краже, они рассказали, что производили на объекте потерпевшего строительные работы. Похищенное они сдали, а все полученные средства разделили между собой.

- По данному факту собран материал. Похищенное частично изъято, - прокомментировали ситуацию в МВД Дагестана.