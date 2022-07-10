Семиклассница из Железноводска поборется за звание лучшего кондитера России

Семиклассница из Железноводска стала участницей известного кулинарного шоу. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Стало известно, что семикласснице из Железноводска удалось стать одной из юных участниц в известном телевизионном шоу Рената Агзамова «Кондитер. Об этом рассказал глава города-курорта.

По правилам телевизионной передачи участником может стать любой ребенок или подросток. Важно, чтобы участнику было не меньше пяти лет. Традиционно дети заранее пекут торты и привозят их в столицу, чтобы удивить ведущего программы Рената Агзамова. Те, кому удается угодить членам жюри, проходят в финал.

В финале шоу участники готовят десерт для специального звездного гостя. Приглашенный артист выбирает торт участника, затем финалист проходит в суперфинал, где будет бороться за звание лучшего кондитера Росси.

Одной из участниц телепередачи станет юная жительница Железноводска. К слову, она уже три года оттачивает свое мастерство.

- Девочка втайне от родителей сама отправила заявку на телешоу. При этом она уже готовит торты на заказ, - рассказали в мэрии.

Известно, что за место в финале юная участница поборется 12 июля.