К утру 11 июля на Ставрополье медики зафиксировали 32 новых случая заболевания коронавирусом

За минувшие сутки на Ставрополье диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердился у 32 ставропольцев. Из них 20 - были госпитализированы в специализированные стационары, еще 12 человек находятся на амбулаторном лечении. Победить инфекцию COVID-19 смогли 45 местных жителей. Об этом рассказал глава региона на своей официальной странице «Вконтакте».

- Обстановка остается достаточно стабильной, заболеваемость не растет, - отметил Владимир Владимиров.

Среди заболевших четыре человека - это дети. Все они находятся на амбулаторном лечении, госпитализация не потребовалась.

В крае продолжается прививочная кампания. За прошедшие сутки первым компонентом вакцины привились 56 ставропольцев, еще 25 человек получили второй компонент вакцины.