На Ставрополье кроссовер врезался в КАМАЗ-рефрижератор

По информации краевой Госавтоинспекции, в понедельник, 11 июля, в Кочубеевском округе столкнулись две машины. Кроссовер не выдержал необходимую дистанцию, что привело к автоаварии

ДТП произошло на 213 км автодороги «Кавказ». Водитель, за рулем иномарки Джили, подъехал слишком близко к автотранспорту впереди, в результате несоблюдения необходимой дистанции, машина врезалась в КАМАЗ-рефрижератор.

Как стало известно, две пассажирки - 38-летняя и 49-летняя жительницы Железноводска, были госпитализированы в больницу Невинномысска.

Водитель, 44-летний житель Железноводска, в автоаварии не пострадал.

- Водитель трезв, за последние 2 года к ответственности за нарушение ПДД не привлекался. Не исключено, что причиной ДТП также мог стать сон или усталость водителя, - прокомментировали ситуацию сотрудники Госавтоинспекции.