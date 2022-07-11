Жители 10 улиц в Ставрополе остались без света 11 июля

Утром 11 июля 2022 года жители 10 улиц в Ставрополе столкнулись с отсутствием света. Энергетики поспешили успокоить - аварии нет, ситуация находится под контролем, отключение - плановое.

В 8 утра свет погас в домах на улице Красной (с 17а по 27 и с 24а по 32) и улице Белорусской (со 2 по 6а, с 11 по 15а, а также в домах №1, 5, 12) из-за полного текущего ремонта электрооборудования. А на улице Ленина, 104 и переулке Расковой, 1 - из-за капитального ремонта.

В 9 утра отключение произошло по следующим адресам:

- улица Абрикосовая №34 и 35;

- улица Володарского (со 2 по 16 и №1, 3, 18/1);

- улица Ковалевской с 7 по 11 и №10);

- улица Мичурина (с 69 по 91, со 108 по 118 и №102, 106);

- проезд Рижский (с 1 по 25, со 2 по 20),

- в домах №114 и 114 в садовом товариществе «Металлист».

Жителей перечисленных шести улиц предупредили, что перебои со светом продлятся до 14 июля из-за расчистки трасс.

Плановое время восстановления электроснабжения в тех домах, где свет отключили в 8 утра - 17:00, в остальных - 16:30.