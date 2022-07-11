В ущелье Безенги Кабардино-Балкарии турист запросил помощь спасателей

В Безенгийском ущелье Кабардино-Балкарии потребовалась помощь туристу из зарегистрированной группы из трех путешественников из Крыма. Спасатели выдвинулись туда утром 11 июля. Как уточнили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе ГУ МЧС по республике, между перевалами «Дыхтау» и «Пушкина» на высоте около 5000 метров у одного из участников группы признаки горной болезни.

- На поисково-спасательные работы выдвинулись спасатели Эльбрусского ВПСО МЧС России в количестве 7 человек и 1 единицы техники, - комментируют в ведомстве. - Для эвакуации альпиниста планируется привлечение коммерческого вертолета.

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