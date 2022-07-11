На Ставрополье надвигаются грозовые ливни

Ближайшую неделю в Ставропольском крае ожидаются затяжные дожди с грозой и градом. Жара и зной ненадолго отступят, им на смену придут дожди и комфортная погода в краевом центре.

По данным синоптиков ставропольского гидрометцентра, в понедельник, 11 июля 2022 года, в крае ожидается гроза, кратковременный дождь, в отдельных районах сильный дождь с градом. Порывы ветра при грозе будут достигать до 15-18 м/c. При этом воздух прогреется до +26...+36 градусов. В краевой столице пройдут кратковременные дожди с грозой, ветер при грозе будет достигать 15-17 м/c. Воздух прогреется до +26...+28.

Во вторник, 12 июля 2022 года, в регионе продолжат идти дожди. В первой половине ночи в отдельных районах пройдет сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалом до 20 м/c. Температура воздуха прогреется до +27...+37 градусов тепла. В краевом центре дожди не ожидаются, кратковременный дождь пройдет ночью. Столбики термометров поднимутся до +27...+29 градусов тепла.

В среду, 13 июля 2022 года, в регионе снова будут идти дожди. По данным сайта ставропольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в крае пройдет кратковременный дождь с грозой, воздух прогреется до +27...+37 градусов. В Ставрополе столбики термометра покажут +27...+29, пройдет кратковременный дождь.