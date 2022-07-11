Североосетинские полицейские задержали наркосбытчика из Ставрополя

По сообщению МВД Северной Осетии, полицейским удалось задержать 37-летнего наркосбытчика из Ставрополя. Мужчина собирался сбыть на территории республики сильнодействующий наркотик «мефедрон».

Как стало известно, участковые уполномоченные полиции совместно с сотрудниками уголовного розыска Отдела полиции №2 УМВД России по городу Владикавказу получили сведения о том, что в республику прибыл наркотурист. Сотрудники правоохранительных органов установили местонахождение злоумышленника и его личность. Им оказался ранее судимый 37-летний злоумышленник, который проживает в Ставропольском крае.

Полицейские схватили злоумышленника в одном из садоводческих товариществ в то время, пока он прятал крупную партию наркотика. Общая масса запрещенного вещества составила 60 граммов. Преступник собирался сбыть 300 разовых доз наркотика.

- В настоящее время задержанный заключен под стражу, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 228.1 УК РФ. Санкция статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы, - сообщили в официальном ведомстве.