Сотрудники Госавтоинспекции Ставрополья поймали 188 пьяных водителей

Сотрудники Госавтоинспекции Ставропольского края отчитались по проведенным рейдам с 4 по 10 июля 2022 года. Им удалось поймать 188 водителя, которые в момент вождения автомобиля были пьяны.

Сотрудники Госавтоинспекции рассказали, что 165 человек прошли алкотест, остальные отказались. Все водители будут привлечены к административной ответственности.

В ведомстве также рассказали, что еще 23 водителя садились за руль автомобиля в нетрезвом виде повторно. Напомним, за это правонарушение предусмотрено наказание. Против этих водителей были возбуждены уголовные дела по ст. 264.1 УК РФ (нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию) за повторное нетрезвое вождение.