В Минеральных Водах водитель не справился с управлением и врезался в тросовое ограждение

Сотрудники спасательной службы Минеральных воды рассказали, что сегодня днем, на экстренный вызов 112 поступил звонок о ДТП на ФАД «Кавказ» 316 км.

Как стало известно, водитель иномарки Хендай Грета не смог справиться с управлением и въехал в тросовое дорожное ограждение, машина опрокинулась. На место вызвали спасателей.

К месту аварии прибыли экстренные службы. Спасатели Минераловодского Центра по ЧС Нагутского отделения отключили аккумулятор у опрокинутого автомобиля обеспечив безопасность движения на дороге.

В ДТП пострадали женщина и десятилетний мальчик. Карета скорой помощи доставила их в районную больницу.

- Водитель автомобиля от госпитализации отказался, - рассказали спасатели.