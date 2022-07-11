На Ставрополье водитель уснул за рулем и врезался в грузовик с арбузами

В Госавтоинспекции Ставрополья сообщили, что причиной ДТП, в котором пострадали два человека, была усталость водителя. Мужчина уснул за рулем и выехал на встречку, где столкнулся с КАМАЗом, который вез арбузы.

Автоавария произошла в понедельник, примерно в 11 июля в 11 часов около поселка Ачикулак. Водитель иномарки Хендэ Акцент не смог справиться с управлением, он выдвинулся на полосу встречного движения и врезался в КАМАЗ. От удара грузовую машину, которая перевозила арбузы, опрокинуло. Груз остался в кабине, а Хендэ Акцент улетела в кювет.

Как стало известно, пассажиры легкового автомобиля были госпитализированы в Нефтекумскую больницу. Водитель иномарки признался сотрудникам Госавтоинспекции, что уснул в дороге. На место ДТП выехала спецтехника, специалисты уберут грузовой автомобиль.

- По факту аварии проводится проверка, обстоятельства уточняются, - рассказали в ведомстве.