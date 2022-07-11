В Ставрополе продолжаются плановые остановки котельных на ремонт. Очередные из них прекратят работу 12 июля 2022 года. В связи с этим горячей воды в течение двух недель не будет по следующим адресам:

- Готвальда: 1, 5, 11;

- Гризодубовой: 9, 19, 27, 37А;

- Добролюбова: 12, 18, 19, 20, 31, 33А;

- Комсомольская: 8А, 8Б, 12/10, 46А, 48, 58, 60, 64;

- Ленина: 57А, 57Б, 63, 65, 73, 74/13, 74/15, 74/17, 79, 85, 88, 91А, 97, 98, 102, 104, 105, 108/2, 111, 111/2, 118А, 120А, 122А, 125, 131, 133Б, 184, 192, 200, 208;

- Ленинградский: 1, 22, 24;

- Маяковского: 1, 1А, 7А, 15, 16;

- Мира: 117, 135, 135А, 139, 143А, 155, 159, 165, 237, 239, 241, 243;

- Московская: 91;

- Октябрьская: 182А, 184, 186/1, 186/2, 186/3, 186/4, 186/5, 188/2;

- Парижской коммуны: 54, 54А, 54Б;

- Расковой: 1, 3, 8;

- Чапаева: 4, 5, 7, 11, 15А, 17Б, 35А;

- Чкалова: 7, 17, 27А, 34.

Горячая вода вернется в перечисленные дома 26 июля. Подробный график дальнейших отключений смотрите по ссылке.