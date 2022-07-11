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Общество11 июля 2022 13:48

На Ставрополье собрали больше 50% урожая зерна

Всего аграрии планируют запасти больше восьми тонн зерна
Анфиса КИМЕНИНИКО
Аграрии сообщают, что урожай пшеницы в этом году на 20% больше прошлогодних показателей.

Аграрии сообщают, что урожай пшеницы в этом году на 20% больше прошлогодних показателей.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На Ставрополье вовсю идет сезон жатвы 2022 года. В Минсельхозе края рассказали, что к 11 июля 2022 года, собрали уже больше 52 процентов всех посевных площадей. По словам аграриев, темпы уборки опережают значения прошлого года.

О результатах сбора зерна на Ставрополье рассказал зампред краевого правительства Владимир Ситников. В этом месяце фермеры собрали уже более четырёх миллионов тонн зерна.

Быстрее всех обработали поля аграрии Арзгирского округа - 86 % от общей площади земли и Степновского округа, там урожай собрали уже с 75% посевных площадей. К слову, в Новоселицком округе уборку зерновых уже завершили. Аграрии рассказали, что урожай пшеницы уже обогнал аналогичные показатели прошлого года, в 2022 пшеницы стало больше на 20%.

В Минсельхозе Ставрополья также уточнили, что на урожае гороха в этом году плохо сказался неблагоприятный климат. Специалисты прогнозируют, что ущерб можно оценить в

300 тысяч тонн гороха.