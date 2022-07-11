Выгодное рефинансирование ипотечных кредитов снова стало возможным с банком Уралсиб

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Клиент любого банка теперь может обратиться в банк Уралсиб и объединить все свои кредиты (включая ипотечные, автомобильные и прочие) в единый долг с понятными, прозрачными условиями. В общей сумме задолженности могут присутствовать обязательства по кредитным картам и наличные долги. Как показала практика для пользователя, это гораздо выгоднее и удобнее, чем оплачивать 1-2 и более кредитов в различных банках. Расчет расходов тоже максимально понятен: единая ставка составит от 10,85 процентов годовых.

Помимо программы рефинансирования банк Уралсиб продолжает предлагать широкий спектр ипотечных продуктов при покупке как строящегося, так и готового жилья, в том числе в рамках господдержки. Например, процент по «Ипотеке с господдержкой» сейчас составляет 6,49% годовых, по программе «Ипотека для семей с детьми» – 5,69%. А минимальная ипотечная ставка по собственным предложениям банка - 10,85% годовых.

Как оформить документы, подать заявку на получение рефинансирования, ознакомиться с новыми условиями ипотечных программ и получить консультации специалиста можно узнать в любом отделении банка либо по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Российская сеть банка сегодня представлена в 7 федеральных округах (это 45 регионов). На начало лета этого года филиалы Уралсиб насчитывают 224 точки продаж, 1472 банкоматов и 316 терминалов. Уралсиб является партнером объединенной банкоматной сети «ATLAS».

Материал предоставлен пресс-службой ПАО «БАНК УРАЛСИБ»