Ставрополье впервые примет Всероссийский фестиваль по парапланерному спорту

В Ставропольском крае пройдет Всероссийский фестиваль по парапланерному спорту. Подобное мероприятие регион примет впервые. Как уточнили «КП-Северный Кавказ» в управлении по информационной политике аппарата правительства СК, фестиваль стартует в четверг, 21 июля 2022 года.

В 17:00 в небо поднимутся более 30 парапланеристов. Наблюдать за их полетами смогут жители Кавказских Минеральных Вод, а также те, кто приедут к указанному времени к подножию горы Юца. А на 19:00 запланировано начало праздничной программы.

Ожидается, что фестиваль посетят свыше 2000 зрителей. Вход для всех гостей будет бесплатным.