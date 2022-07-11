Овощи, яйца и сахар в Ставропольском крае резко подешевели в июне

Северо-Кавказстат проанализировал, как менялся индекс потребительских цен в Ставропольском крае в июне 2022 года. В регионе зафиксировали дефляцию в 0,6% - впервые за долгое время.

Цены на продовольственные товары снизились на 1,4%. Больше всего подешевела белокочанная капуста (-32,9%), морковь (-14,7%), репчатый лук (-14,3%), яйца (-11,5%), картофель (-6,4%) и сахар (-6,3%). А вот вермишель, гречка, подсолнечное и сливочное масло, рис, соль, стерилизованное молоко и рыба (мороженая, неразделанная) подорожали в среднем на 1-3%.

Что касается непродовольственных товаров и услуг, то цены на них в крае выросли на 0,2% и 0,5% соответственно.

Если смотреть статистику с начала года, то инфляция с начала года на Ставрополье достигла 8,9%, цены на продовольственные и непродовольственные товары выросли более чем на 10%, а на услуги - почти на 6%