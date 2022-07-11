Суд на Ставрополье арестовал подозреваемого по делу об ущербе природе на 48 млрд рублей

Кочубеевский районный суд Ставропольского края заключил под стражу гендиректора компании «Нерудстрой». Как сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры, мера пресечения будет действовать до 7 сентября 2022 года.

Мужчина проходит подозреваемым по уголовному делу о причинении вреда окружающей среде на сумму 48 миллиардов рублей. Нарушения выявили надзорное ведомство и УФСБ региона.

Отмечается, что в 2014 году фирма получила лицензию на добычу валунно-песчано-гравийной смеси. В результате деятельности компании был уничтожен плодородный слой земли.

Ранее сообщалось, что на Ставрополье собрали больше 50 процентов урожая зерна.