Трое мужчин насмерть отравились наркотиками на Ставрополье

Инцидент произошел в селе Бешпагир Грачевского округа Ставрополья в понедельник, 11 июля. Местная жительница вернулась домой с ночной смены и увидела 41-летнего брата со шприцем в руках. Мужчина не успел ничего сказать и упал замертво.

В доме женщина обнаружила еще два бездыханных тела со следами инъекций. Это были мужчины в возрасте 43 и 38 лет.

Как установила полиция, один из погибших недавно освободился из тюрьмы. По предварительным данным, причиной смерти стало отравление неизвестным веществом, а не передозировка.

Тела направлены на судмедэкспертизу, сообщает телеграм-канал антинаркотической комиссии Ставропольского края.