Второго фигуранта дела об ущербе природе на 48 млрд рублей арестовали на Ставрополье

В понедельник, 11 июля, Кочубеевский районный суд Ставропольского края заключил под стражу второго фигуранта уголовного дела о причинении ущерба окружающей среде на сумму 48 млрд рублей. Это брат генерального директора ООО «Нерудострой», которого суд арестовал ранее.

Оба мужчины пробудут под стражей до 7 сентября 2022 года, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Напомним, фирма «Нерудострой» в 2014 году стала обладательницей лицензии на добычу валунно-песчано-гравийной смеси. В результате деятельности организации в Кочубеевском округе был уничтожен плодородный слой земли.

Нарушения выявила прокуратура и УФСБ региона. Было возбуждено уголовное дело.