Профилактику COVID-19 усилят на Ставрополье

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров провел еженедельную планерку в правительстве региона. На совещании, которое состоялось в понедельник, 11 июля, обсудили возможный рост заболеваемости ковидом на Ставрополье.

Губернатор поручил проверить готовность системы здравоохранения к возможной новой волне вируса.

- Необходимо проанализировать состояние медицинской отрасли, оснащённость учреждений и мест массового нахождения людей средствами для профилактики, в том числе рециркуляторами, - сказал Владимир Владимиров.

Он подчеркнул, что надо постараться не допустить возвращения к показателям прошлого года, когда из-за пандемии вводились ограничения.

Напомним, по данным оперштаба на утро понедельника, 11 июля, на Ставрополье заразились коронавирусом 32 человека. 20 из них были госпитализированы.