70 заразившихся коронавирусом жителей Ставрополья ушли из-под наблюдения медиков 12 июля

70 заразившихся коронавирусом жителей Ставрополья ушли и-под наблюдения медиков 12 июля Новых госпитализаций больше не стало К началу новой недели Ставропольский край подошел с улучшившейся ситуацией по коронавирусу. Это следует из актуальной сводки, опубликованной 12 июля 2022 года губернатором Владимиром Владимировым на своей официальной странице ВКонтакте.

- За прошедшие сутки из-под медицинского наблюдения выписано 70 человек. В целом выздоровевших от коронавируса уже больше 190 тысяч человек. Ситуация с COVID-19 в крае достаточно стабильная, - написал Владимиров.

Что касается новых случаев заражения коронавирусом, то их выявлено 20 - днем ранее эта цифра составляла 32. Число госпитализаций также сократилось - с 20 до 15. Несколько увеличилась заболеваемость среди детей: 7 юных пациентов сдали положительный тест на COVID-19, троих из них госпитализировали (до этого никто из четырех заразившихся в больницу не попал).

Летальных случаев, к счастью, по-прежнему не фиксируется. Однако глава региона призвал не терять бдительность.

- В разных странах мира отмечается подъем заболеваемости, в том числе недалеко от границ России. Это значит, что о профилактике надо помнить, - подчеркнул губернатор Ставрополья. Именно так и поступают жители края - за минувший день в разы выросло число желающих привиться от коронавируса: в субботу первый компонент вакцины получили 56 человек, второй - 25, а в воскресенье - 186 и 93 ставропольца соответственно.