В Кисловодске открылась релакс-продленка для пенсионеров с деменцией

Теперь пожилые жители Кисловодска с различными когнитивными нарушениями (проблемами с памятью и умственной работоспособностью, деменцией) имеют возможность посещать «продленку». Чтобы попасть в группу дневного пребывания, необходимо получить направление у невролога.

Заниматься (бесплатно или за частичную оплату) с пенсионерами будут специалисты центра соцобслуживания. В программе - развлекательные и познавательные мероприятия, творческие мастерские, интеллектуальные игры, занятия на реабилитационном и релаксационном оборудовании.

Если пожилые люди, желающие попасть в группу дневного пребывания, относятся к маломобильной категории граждан, им предоставят спецтранспорт, который заберет их из дома и после занятий доставит обратно.

ВАЖНО!

Новые группы формируются по назначению врача-невролога. Телефоны для справок: (87937) 6-82-44, 6-86-83.